Ночью на дорогах Киева внезапно загорелись сразу несколько автомобилей, вызвав переполох и ограничение движения в столице – появились подробности.

Сразу два огненных ДТП было зафиксировано в столице в ночь на понедельник, 3 января, сообщает Телеграм-канал «Киев оперативный». Первая авария произошла в жилом массиве Академгородок в Святошинском районе.

Там один из автомобилей загорелся прямо во время движения. Сообщается, что водителя машины успели достать из пылающего авто.

К месту происшествия тут же приехали правоохранители. Движение транспорта было ограничено.

Второй инцидент произошел на съезде с проспекта Победы в сторону Воздухофлотского проспекта. Очевидец успела записать видео, в котором рассказала, что на ее глазах машина взорвалась. Женщина отметила, что машина, скорее всего, работала на газовом оборудовании (ГБО).

К месту происшествия прибыли пожарные и спасатели ГСЧС.

Украинцы бурно обсуждают аварии в комментариях мессенджера.

«Газ это дешевле, но опасно», «Причина возгорания часто проблема (искра) в проводке! Газ в ГБО при возгорании совершено не так горит», «Каждый день всё больше напрашивается обязательный ТО», «То какой-то мажор, газ дорогой», «Ну хоть сейчас газолюбители не будут кричать "это не газ! Это не газ!" это проводка"», «Что-то слишком много пожаров в новом году», - пишут люди.

Напомним, ДТП с автобусом унесло много жизней, среди пострадавших дети.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла на Киевщине накануне Нового года: "тела нашли спасатели".

Также Politeka писала, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды.