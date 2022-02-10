У ніч на четвер, в столиці України мало не згоріли будинок і два "Lexus".

У столиці України повністю згоріли два недешеві автомобілі, і вогнем пошкоджено житлову будівлю

Про те, що в ніч на четвер, 10-е лютого, "Службі порятунку" повідомили про загоряння в покинутому будинку, розташованому в Дніпровському районі міста Києва, але і це ще не всі "сюрпризи", на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує ГУ ДСНС Києва .

Як стало відомо, 10-го лютого, о 12 годині 51 хвилині ночі, рятувальники отримали інформацію про загоряння будинку на вулиці Володимира Сосюри, 7: вогонь охопив покрівлю одноповерхової недіяльної будівлі, площею 25 на 30 квадратних метрів. Відразу після того, як були знайдені стабільні джерела водопостачання, пожежники змогли погасити полум'я: локалізували вогнище о 2 годині 26 хвилин ночі, а повністю ліквідували - о 3 годині 37 хвилин.

Втім, ніч не обійшлася без додаткових несподіванок: близько 5 години ранку горіли автомобілі "Lexus", припарковані по вулиці Великій Васильківській, 12, в Голосіївському районі Києва. Тут пожежу усунули швидше: о 5 годині 37 хвилин - локалізували Епіцентр, а о 5 годині 44 хвилини вже повністю загасили. Однак всупереч екстреним діям фахівців, в автомобілів повністю вигоріли моторні відсіки й знищено лакофарбове покриття.

З позитивного - в процесі ніхто не постраждав, але подробиці, що стосуються виникнення пожеж, будуть встановлюватися правоохоронними органами.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Мережу потрапило відео "епічної ДТП", яка сталася під Одесою.

Також раніше ми інформували про те, що поліціянти знайшли "зниклу" дівчину, але застосували силу, щоб доставити її в рідне місто.

А до цього наш портал повідомляли про те, що киянин отримав "замовлення" на підпал автомобіля, але був затриманий СБУ.