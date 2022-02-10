В ночь на четверг, в столице Украины чуть не сгорели дом и два "Lexus".

В столице Украины полностью сгорели два недешевых автомобиля, и огнем повреждено жилое здание

О том, что в ночь на четверг, 10-е февраля, "Службе спасения" сообщили о возгорании в заброшенном доме, расположенном в Днепровском районе города Киева, но и это еще не все "сюрпризы", на своей странице в социальной сети Facebook, информирует ГУ ГСЧС Киева .

Как стало известно, 10-го февраля, в 12 часов 51 минуту ночи, спасатели получили информацию о возгорании дома на улице Владимира Сосюры, 7: огонь охватил кровлю одноэтажного недействующего здания, площадью 25 на 30 квадратных метров. Сразу после того, как были найдены стабильные источники водоснабжения, пожарные смогли погасить пламя: локализировали очаг в 2 часа 26 минут ночи, а полностью ликвидировали - в 3 часа 37 минут.

Впрочем, ночь не обошлась без дополнительных неожиданностей: около 5 часов утра горели автомобили "Lexus", припаркованные по улице Большой Васильковской, 12, в Голосеевском районе Киева. Здесь пожар устранили побыстрее: в 5 часов 37 минут - локализировали эпицентр, а в 5 часов 44 минуты уже полностью загасили. Однако вопреки экстренным действиям специалистов, у автомобилей полностью выгорели моторные отсеки и уничтожено лакокрасочное покрытие.

Из позитивного - в процессе никто не пострадал, но подробности, касающиеся возникновения пожаров, будут устанавливаться правоохранительными органами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Сеть попало видео "эпичного ДТП", которое произошло под Одессой.

Также ранее мы информировали о том, что полицейские нашли "пропавшую" девушку, но применили силу, чтобы доставить ее в родной город.

А до этого наш портал сообщали о том, что киевлянин получил "заказ" на поджог автомобиля, но был задержан СБУ.