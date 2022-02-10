В Святошинском районе Киева случился вопиющий инцидент. Местный житель пытался поджечь автомобиль припаркованный на улице Чистяковской.

Об этом сообщает полиция Киева 10 февраля.

Мужчину задержали на улице Чистяковской. Оказалось, что он получил заказ на поджог авто за денежное вознаграждение через Telegram-канал. Горючее он купил на автозаправке. Он им облил автомобиль, но довести дело до конца ему помешали сотрудники полиции.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли канистру с остатками жидкости и зажигалку. Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон и одежду, в которой он находился во время совершения преступления, а автомобиль, владелец которого устанавливается, помещен на специальную стоянку.

Оказалось, что задержанный киевлянин находится в розыске за совершение мошенничества на территории Шевченковского района.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

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