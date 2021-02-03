У Києві між водіями сталася бійка прямо на проїжджій частині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео бійки водіїв на мосту Метро.

Відомо, що на мосту Метро одна машина заблокувала автомобіль Renault. Після цього з машини вийшли хлопці, підійшли до водія Renault і вдарили його. Зав'язалася бійка між водіями і пасажирами двох автівок. Поліцію на місце інциденту викликав очевидець.

За словами водія Renault, під час руху у нього стався конфлікт на дорозі з іншим водієм. Коли зав'язалася бійка, в салоні автомобіля Renault перебували дитина, дружина постраждалого і його сестра.

"Після конфлікту нападники поїхали, а водієві Renault знадобилася допомога медиків. Тих, хто затіяв бійку, пізніше затримали", - йдеться в повідомленні.

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