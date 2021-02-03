В Киеве между водителями произошла драка прямо на проезжей части

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, в Сети появилось видео драки водителей на мосту Метро.

Известно, что на мосту Метро одна машина заблокировала автомобиль Renault. После этого из машины вышли парни, подошли к водителю Renault и ударили его. Завязалась драка между водителями и пассажирами двух автомобилей. Полицию на место инцидента вызвал очевидец.

По словам водителя Renault, во время движения у него произошел конфликт на дороге с другим водителем. Когда завязалась драка, в салоне автомобиля Renault находились ребенок, жена пострадавшего и его сестра.

"После конфликта нападавшие уехали, а водителю Renault понадобилась помощь медиков. Тех, кто затеял драку, позже задержали", - говорится в сообщении.

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