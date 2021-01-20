У Києві на тлі активного поширення коронавірусу не відступають і інші хвороби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом тижня у Києві майже 11 тисяч людей захворіли на грип і ГРВІ.

"Хочу звернути увагу, що лікарі фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб. Так, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що із зазначеної кількості хворих - понад 7,8 тисяч дорослих та майже 3 тисячі дітей. При цьому половина хворих дітей – шкільного віку.

Також мер столиці зазначив, що до медичних закладів госпіталізували 448 пацієнтів, з них 24 - діти.

"Ще раз закликаю всіх берегтися. Одягатися тепло та дотримуватися елементарних правил!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби, 19 січня, в Україні виявили 4383 хворих на коронавірус (днем раніше ця цифра становила 3939).

При цьому найбільше нових випадків COVID-19 було підтверджено в Києві - 606. В п'ятірку областей з найбільшим добовим приростом хворих також увійшли Запорізька область (423), Харківська (335), Київська (226) та Одеська (223) області.

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