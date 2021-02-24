У Києві б'ють на сполох через рожеві плями на снігу, які люди вважають отрутою, розкиданою догхантерами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Київ.NewsRoom".

Зазначається, що проби снігу з рожевими плямами взяли з двох локацій та відвезли до лабораторії.

Журналісти наголошують, що підозрілі рожеві плями за останній місяць бачили вже в усіх районах столиці. Крім того, за словами столичних ветеринарів, випадки звернень до ветклінік щодо отруєння тварин останнім часом почастішали. Чи пов’язані це речі – люди не знали, проте застерігали інших та про всяк випадок власноруч прибирали рожевий сніг лопатами та викидали його у смітник.

Результати дослідження снігу здивували.

"У першому випадку один зі зразків містив сік буряка, інший – містив сироп. Усіма можливими методами ми не виявили ніякої отрути в обох зразках", – сказав завідувач відділу експертизи КНДІСЕ Олег Посільський.

Не зважаючи на це, власниками собак радять не втрачати пильності та уважно і відповідально ставитися до вигулу тварин. Також слід пам’ятати, що у випадку отруєння тварини на її порятунок є 30 хвилин.

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