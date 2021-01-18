У Києві хлопець побив пса і викинув його на мороз

Відповідний запис опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". Те, що відбувається в під'їзді зняла камера відеоспостереження.

"На вул.Бульварно-Кудрявська неадекватний чоловік побив і викинув цуценя. Особу встановлено, цуценя шукають", - йдеться в повідомленні.

Чоловік спочатку тримав тварину на повідку і наносив удари ногами, потім він викинув собаку на вулицю і залишив на морозі.

Поліція допитала шкуродера, приїхали зоозахисники. Щоб переглянути відео - натисніть тут.

Раніше повідомлялося, що за даними правоохоронців Київської області, за три дні в поліцію надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала жителів бути обачними, купуючи товари онлайн.

У поліції розповіли, що всього за три дні шахраї "наварилися" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадавши, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.