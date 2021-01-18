У Києві суд виправдав знаменитого шкуродера, якого підозрювали у чисельних вбивствах безпритульних тварин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у понеділок, 18 січня, Київський суд виправдав відомого догхантера Святогора.

Відповідне рішення виніс Шевченківської районний суд Києва. Суд виправдав скандально відомого столичного шкуродера Олексія Святогора. Докази прокуратури суддя назвала необгрунтованими.

"В даному випадку безпосередньо Святогором не було дій, які свідчили б про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості. Висновки суду можуть грунтуватися тільки на достовірних доказах і не можуть бути зроблені на основі припущень. Грунтуючись наданими суду доказами та свідченнями обох сторін, суд прийшов до висновку, що вина Святогора не доведена в правопорушенні, яке передбачається ч.2 і ч.3 ст. 300 Кримінального кодексу", - йдеться у вироку, який зачитала суддя.

У зв'язку з вищевказаними обставинами, суддя постановила, що вина Святогора в інкримінованих йому злочинах не доведена.

Як відомо, за даними зоозахисників, Святогор відомий як жорстокий вбивця бродячих тварин, на його рахунку більше 500 вбивств. Проте догхантер був затриманий не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

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