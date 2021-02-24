В Киеве бьют тревогу из-за розовых пятен на снегу, которые люди считают ядом, разбросанным догхантерами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Киев.NewsRoom".

Отмечается, что пробы снега с розовыми пятнами взяли с двух локаций и отвезли в лабораторию.

Журналисты отмечают, что подозрительные розовые пятна за последний месяц видели уже во всех районах столицы. Кроме того, по словам столичных ветеринаров, случаи обращений в ветклиники об отравлении животных в последнее время участились. Связаны ли это вещи - люди не знали, однако предостерегали других и на всякий случай собственноручно убирали розовый снег лопатами и выбрасывали его в мусорку.

Результаты исследования снега удивили.

"В первом случае один из образцов содержал сок свеклы, другой – содержал сироп. Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образцах", – сказал заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посельский.

Несмотря на это, владельцами собак советуют не терять бдительности и внимательно и ответственно относиться к выгулу животных. Также следует помнить, что в случае отравления животного на его спасение есть 30 минут.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

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