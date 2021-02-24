В Киеве бьют тревогу из-за розовых пятен на снегу, которые люди считают ядом, разбросанным догхантерами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Киев.NewsRoom".
Отмечается, что пробы снега с розовыми пятнами взяли с двух локаций и отвезли в лабораторию.
Журналисты отмечают, что подозрительные розовые пятна за последний месяц видели уже во всех районах столицы. Кроме того, по словам столичных ветеринаров, случаи обращений в ветклиники об отравлении животных в последнее время участились. Связаны ли это вещи - люди не знали, однако предостерегали других и на всякий случай собственноручно убирали розовый снег лопатами и выбрасывали его в мусорку.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
"Холостячка" Ксения Мишина сделала горькое признание об отношениях: "Я верила, терпела, ждала..."
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
Результаты исследования снега удивили.
"В первом случае один из образцов содержал сок свеклы, другой – содержал сироп. Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образцах", – сказал заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посельский.
Несмотря на это, владельцами собак советуют не терять бдительности и внимательно и ответственно относиться к выгулу животных. Также следует помнить, что в случае отравления животного на его спасение есть 30 минут.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.