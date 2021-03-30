Кияни б'ють на сполох через стан коней у парку "Мамаєва Слобода"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столичному музеї козацтва просто неба від голоду гинуть коні. За словами очевидців, тварин не годують і при цьому не хочуть продавати або віддавати на утримання іншим людям.

Киянка Наталя Марченко у розпачі - мовляв, на територію не пускають, і один кінь вже помер.

"На стайні парку Мамаєва Слобода коні гинуть від голоду. Дуже шкода, що я не встигла і не змогла нічого зробити! Це боляче і страшно! На цій стайні залишилося ще 4 коня, чистокровні араби. Чи є хтось, хто може підказати, куди звернутися? На територію нас не пустять і викличуть поліцію, як зазвичай. Свого улюбленого я вже не врятую... Але як би я не любила арабів - вони ще живі! Всі, хто співпрацює з цим парком і господарем, боятися ділитися цими фотографіями та інформацією. Я не розумію, що люди боятися втратити. Мені боляче, що я не змогла врятувати друга... Але можливо ми можемо врятувати ще 4 душі?" - написала жінка.

Популярні новини зараз

Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"

Горе прийшло в сім'ю Володимира Остапчука, перші подробиці: "встиг попрощатися..."

Не 2 травня: у ПЦУ розповіли, коли "правильно" відзначати Великдень цього року

Скандали Потапа і Насті Каменських, пара опинилася на межі розпаду: "Ти повинен її повернути"

"Перекошений" Кошовий з "Квартал 95" біля дівчини в білому халаті показав, як змінюється за помахом пальців: "Якщо раптом…"
Показати ще

Ситуацію вже прокоментував власник конюшні, директор музею Костянтин Олійник.

Він стверджує, що кінь помер після захворювання на гострий вірусний герпес.

"Ще три тижні тому "Щиголь" брав участь у зйомках фільму на теренах "Мамаєвої Слободи" й виглядав доглянуто, але згодом у нього стала спостерігатись відсутність апетиту й апатія, він почав кашляти, пускати шмарклі з носа й важко дихати, буквально за кілька днів різко втратив вагу й під час вигулу на леваді впав і вже більше не піднявся..." - розповів він.

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.