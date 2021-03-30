Кияни б'ють на сполох через стан коней у парку "Мамаєва Слобода"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столичному музеї козацтва просто неба від голоду гинуть коні. За словами очевидців, тварин не годують і при цьому не хочуть продавати або віддавати на утримання іншим людям.

Киянка Наталя Марченко у розпачі - мовляв, на територію не пускають, і один кінь вже помер.

"На стайні парку Мамаєва Слобода коні гинуть від голоду. Дуже шкода, що я не встигла і не змогла нічого зробити! Це боляче і страшно! На цій стайні залишилося ще 4 коня, чистокровні араби. Чи є хтось, хто може підказати, куди звернутися? На територію нас не пустять і викличуть поліцію, як зазвичай. Свого улюбленого я вже не врятую... Але як би я не любила арабів - вони ще живі! Всі, хто співпрацює з цим парком і господарем, боятися ділитися цими фотографіями та інформацією. Я не розумію, що люди боятися втратити. Мені боляче, що я не змогла врятувати друга... Але можливо ми можемо врятувати ще 4 душі?" - написала жінка.

Ситуацію вже прокоментував власник конюшні, директор музею Костянтин Олійник.

Він стверджує, що кінь помер після захворювання на гострий вірусний герпес.

"Ще три тижні тому "Щиголь" брав участь у зйомках фільму на теренах "Мамаєвої Слободи" й виглядав доглянуто, але згодом у нього стала спостерігатись відсутність апетиту й апатія, він почав кашляти, пускати шмарклі з носа й важко дихати, буквально за кілька днів різко втратив вагу й під час вигулу на леваді впав і вже більше не піднявся..." - розповів він.

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