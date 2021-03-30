Киевляне бьют тревогу из-за состояния лошадей в парке "Мамаева Слобода"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столичном музее казачества под открытым небом от голода гибнут лошади. По словам очевидцев, животных не кормят и при этом не хотят продавать или отдавать на содержание другим людям.

Киевлянка Наталья Марченко в отчаянии - мол, на территорию не пускают, и один конь уже умер.

"На конюшне парка Мамаева Слобода лошади гибнут от голода. Очень жаль, что я не успела и не смогла ничего сделать! Это больно и страшно! На этой конюшне осталось еще 4 лошади, чистокровные арабы. Есть ли кто-то, кто может подсказать, куда обратиться? На территорию нас не пустят и вызовут полицию, как обычно. Своего любимого я уже не спасу... Но как бы я ни любила арабов - они еще живы! Все, кто сотрудничает с этим парком и хозяином, бояться делиться этими фотографиями и информацией. Я не понимаю, что люди бояться потерять. Мне больно, что я не смогла спасти друга... Но возможно мы можем спасти еще 4 души?" - написала женщина.

Ситуацию уже прокомментировал владелец конюшни, директор музея Константин Олийнык.

Он утверждает, что лошадь умерла после заболевания острым вирусным герпесом.

"Еще три недели назад "Щегол" принимал участие в съемках фильма на территории "Мамаевой Слободы" и выглядел ухожено, но впоследствии у него стало наблюдаться отсутствие аппетита и апатия, он начал кашлять, пускать сопли из носа и трудно дышать, буквально за несколько дней резко потерял вес и во время выгула в леваде упал и уже больше не поднялся..." - рассказал он.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

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