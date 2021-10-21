Директор АДЦ «Інститут міста» Олександр Сергієнко провів дослідження і, базуючись на їхніх результатах, виокремив найсильніші сторони столиці України.

Про це він розповів у програмі «in. KYIV» з блогером Катериною Павловою .

На думку гостя програми, найбільшим надбанням України є природа та люди, які можуть її зберегти та збагатити. «Найсильніші сторони - це людський потенціал, люди з високою освітою, достатньо високим рівнем культури, не лише концерти чи філармонії, а взагалі загальної культури та всебічним поглядом», - підкреслює він.

Принагідно Сергієнко згадує, який жах відбувся у часи правління Черновецького: до генерального плану внесли 1143 зміни і переважно вони торкалися цільового призначення зелених зон, які перетворили на зони забудови. Через це все, констатує експерт, столиця України позбулася майже чверті зелених зон.

Сьогодні ж, розповідає він, КМДА дала «Київзеленбуд» завдання зайнятися оновленням паркових зон. «Дар божий – це Дніпро і зелені схили – це унікальне явище», - підкреслює Сергієнко.

Тим не менш, зауважує гість програми, згідно зі статистикою більшість громадськості розчарована владою, чиї дії – малодієві, і взагалі вважає, що все рухається не в тому напрямку. Зокрема Дніпро, розповідає він, можна використовувати набагато ефективніше. «Мабуть, йде боротьба між забудовниками і прихильниками збереження дніпровських островів, а хотілось, щоб річка стала громадським простором і зробила Київ ще більш привабливим», - міркує Сергієнко.

Як повідомляла Politeka, Харчук розповів, що велодоріжки у Києві - це не дуже дорого .