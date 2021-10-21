Директор АДЦ «Институт города» Александр Сергиенко провел исследования и, основываясь на их результатах, выделил сильные стороны столицы Украины.

Об этом он рассказал в программе «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой .

По мнению гостя программы, самым большим достоянием Украины является природа и люди, которые могут ее сохранить и обогатить. «Сильные стороны – это человеческий потенциал, люди с высоким образованием, достаточно высоким уровнем культуры, не только концерты или филармонии, а вообще общей культуры и всесторонним взглядом», - подчеркивает он.

Попутно Сергиенко вспоминает, какой ужас произошел во времена правления Черновецкого: в генеральный план внесли 1143 изменения и в основном они касались целевого назначения зеленых зон, которые превратили в зоны застройки. Из-за этого всего, констатирует эксперт, столица Украины лишилась почти четверти зеленых зон.

Сегодня же, рассказывает он, КГГА дала «Киевзеленстрой» задачу заняться обновлением парковых зон. «Дар божий – это Днепр и зеленые склоны – это уникальное явление», - подчеркивает Сергиенко.

Тем не менее, отмечает гость программы, согласно статистике большинство общественности разочаровано властью, чьи действия - малодейственные, и вообще считает, что все движется не в том направлении. В частности Днепр, рассказывает он, можно использовать гораздо эффективнее. «Пожалуй, идет борьба между застройщиками и сторонниками сохранения днепровских островов, а хотелось, чтобы река стала общественным пространством и сделала Киев еще более привлекательным», - рассуждает Сергиенко.

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