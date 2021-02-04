У Києві на чоловіка напали з ножем та пограбували

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної полції.

Так, за даними правоохоронців, у Києві зловмисники під погрозою ножа відібрали у чоловіка особисті речі та втекли.

Фігурантам справи вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Потапова двоє незнайомих, погрожуючи ножем, відібрали у киянина куртку та мобільний телефон.

Заявник розповів поліції, що біля одного із під’їздів до нього підбігли двоє невідомих чоловіків і, погрожуючи ножем, відібрали куртку, у кишені якої у нього був мобільний телефон.

Через декілька години зловмисників затримали. Ними виявилися уродженці Дніпропетровської та Рівненської областей, 1979 та 1984 років народження. У чоловіків поліцейські виявили ножі та речі заявника, які вилучили для проведення експертизи.

Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".

Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.