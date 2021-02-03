У Києві банда злочинців скоювала розбійні напади на клієнтів пунктів обміну валюти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Так, слідчі завершили розслідування щодо групи осіб, які скоювали розбійні напади людей.

Зазначається, що зловмисники, погрожуючи ножами та пістолетами, відбирали у громадян гроші, а потім втікали на автомобілі. Під час обшуку у фігурантів справи було вилучено речові докази, у тому числі понад 2 мільйони гривень.

Силовики викрили та затримали злочинне угрупування, учасники якого вчиняли розбійні напади на клієнтів обмінних пунктів. Відомо, що до складу групи входило п’ять осіб.

Правоохоронці встановили, що зловмисники займались злочинною діяльністю протягом 2018-2020 років. Вони скоювали злочини у масках та темному одязі, погрожуючи жертвам зброєю - ножами або пістолетами. Після того, як вони отримували бажане, вони втікали з місця на автомобілі. На їхньому рахунку три розбійних напади, під час яких вони заволоділи сумою понад 2,8 млн гривень.

Правопорушниками виявились п’ятеро іноземців віком від 25 до 44 років. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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