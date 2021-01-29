Під Києвом злочинну організацію судитимуть за викрадення людей і заволодіння їхніми квартирами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, на Київщині перед судом постануть учасники злочинної організації, які спеціалізувалися на викраденні людей для заволодіння їхніми квартирами.

За даними правоохоронців, до складу банди входили 11 осіб, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Київщини та безпосередньо у столиці. Зловмисники підроблювали документи та використовували їх для продажу чужих помешкань. При цьому вони обирали квартири, власники яких померли, або вели антисоціальний спосіб життя.

Встановили організатора та членів злочинного угруповання ще в червні 2020 року.

"Лідеркою" аферистів була 37-річна жінка, мати п’ятьох дітей. Вона розробила план злочинної діяльності – члени організації обирали квартири, які не перебувають на обліках в держаних реєстрах, а їхні власники померли або ведуть антисоціальний спосіб життя. При цьому зловмисники застосовували фізичне насильство до господарів житла та проти їхньої волі вивозили їх до іншого місця, де утримували, поки не продадуть квартиру.

Щоб продати чуже житло, зловмисники відправляли "свою" людину з підробленим паспортом, яка виступала у ролі власника квартири. Також підроблювали різноманітні довідки, необхідні для подальшого продажу. Маючи повний комплект документів, зловмисники виставляли нерухомість на продаж.

Збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини, сягають понад 10 млн гривень.

Фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

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