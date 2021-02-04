В Киеве на мужчину напали с ножом и ограбили

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу столичной полции.

Так, по данным правоохранителей, в Киеве злоумышленники, угрожая ножом, отобрали у мужчины личные вещи и скрылись.

Фигурантам дела уже сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Полицейские получили сообщение о том, что на улице Потапова двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у киевлянина куртку и мобильный телефон.

Заявитель рассказал полиции, что возле одного из подъездов к нему подбежали двое неизвестных мужчин и, угрожая ножом, отобрали куртку, в кармане которой у него был мобильный телефон.

Через несколько часов злоумышленников задержали. Ими оказались уроженцы Днепропетровской и Ровенской областей, 1979 и 1984 годов рождения. У мужчин полицейские обнаружили ножи и вещи заявителя, которые изъяли для проведения экспертизы.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве банда иностранцев атаковала людей в обменниках: "с ножами, пистолетами и...".

Ранее Politeka писала, что банда аферистов "нагрела" киевлян на 10 млн: "похищали людей и продавали их жилье".

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.