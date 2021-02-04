Поліція розшукує двох киян, які можуть бути причетними до умисного вбивства

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Оперативний укр".

Так, правоохоронці розшукують чоловіка і жінку, які можуть бути причетні до вчинення особливо тяжкого злочину - умисного вбивства двох жителів села Щасливцеве.

Зокрема, розшукується уродженець та мешканець Києва Антон Білоконь 1992 року народження. Раніше він вже неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

На вигляд чоловікові близько 25-30 років, він середньої статури. Зріст - від 180 до 185 см, обличчя має витягнутуту форму, волосся - коротке, русяве. Чоловік має видимий шрам над правою бровою, а на передпліччі лівої руки у нього є татуювання у вигляді гілки троянди.

Він був одягнений у куртку з капюшоном середньої довжини з цупкої тканини (можливо, це спецодяг) темно-синього кольору зі світло-синьою смужкою на плечах, джинси синього кольору, кросівки білого кольору приблизно 45-46 розміру. При собі у нього була дорожня спортивна сумка темного кольору зі світлою вставкою збоку.

Друга розшукувана - уродженка міста Кагарлик Київської області Лілія Жменько 1993 року народження. На вигляд їй близько 25-30 років, худорлявої статури, зріст - від 165 до 175 см, волосся темно-русяве, носить каре.

Серед особливих прикмет - на верхній щелепі у жінки немає переднього зуба.

Вона була одягнута у коротку куртку фіолетового кольору (річ була брудною), зимні спортивні штани темного кольору. У неї був з собою ручний пацюк сіро-білого кольору, з яким вона завжди і скрізь ходить.

Тих, хто має якусь інформацію про зазначених осіб, просять телефонувати в поліцію або за телефонами (0552)459070, 0958602295, 0956232624.

Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".

Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.