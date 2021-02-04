Полиция разыскивает двух киевлян, которые могут быть причастными к умышленному убийству

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный укр".

Так, правоохранители разыскивают мужчину и женщину, которые могут быть причастны к совершению особо тяжкого преступления - умышленного убийства двух жителей села Счастливцево.

В частности, разыскивается уроженец и житель Киева Белоконь Антон 1992 года рождения. Известно, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

"Приметы: на вид около 25-30 лет; среднего телосложения; рост 180-185 см; лицо вытянутое; волосы короткие русые. Особая примета: видимый шрам над правой бровью; на предплечье левой руки татуировка в виде ветки розы, длиной около 5-7 см", - говорится в сообщении.

Мужчина был одет в куртку с капюшоном средней длины из плотной ткани (возможно, это спецодежда) темно-синего цвета со светло-синей полоской на плечах, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета примерно 45-46 размера. При себе у него была дорожная спортивная сумка темного цвета со светлой вставкой сбоку.

Вторая разыскиваемая - уроженка города Кагарлык Киевской области Жменько Лилия 1993 года рождения. На вид ей около 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы темно-русые, носит каре.

Среди особых примет - на верхней челюсти нет переднего зуба.

Женщина была одета в короткую куртку фиолетового цвета (в грязном состоянии), зимние спортивные штаны темного цвета. У нее была ручная крыса серо-белого цвета, которую постоянно носит с собой.

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете информацией о местонахождении подозреваемых, просьба срочно сообщить по телефонам: (0552)459070, 0958602295, 0956232624 или 102", - обращаются к киевлянам.

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