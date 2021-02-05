Одна з головних візитівок Києва, "Батьківщина-мати", створювалась таким чином, щоб витримати навіть 9-бальні землетруси

Як передає Politeka, історію створення монумента вирішили нагадати в 44.ua.

"Батьківщина-мати" має висоту в 102 метри і є найвищою в Європі монументальною скульптурою. Першою назвою монумента була "Перемога", на честь завершення Другої світової війни.

Скульптура замислювалася як важлива частина "Українського музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945" і зводилася під патронатом радянського партійного діяча Володимира Щербицького. Саме з його легкої руки міста радянських республік забудовувалися однотипними будівлями, а вулиці і парки поповнювалися скульптурами в стилі соцреалізму.

За "Батьківщину-мати" у 1974 році взявся скульптор з Дніпра Василь Бородай, який змінив первісну задумку. Натурницею для монумента стала Галина Кальченко, дочка партійного діяча Никифора.

Створювали скульптуру з металу на запорізькому заводі, а збирали її вже на місці, у Києві, за допомогою 100-метрового баштового крана.

Відомо, що через напружену роботу багато зварювальників втрачали зір, проте не відмовлялися від завдання, тому що їм дуже гарно платили - по 50 рублів в день, що тоді вважалось непоганим заробітком.

Скульптуру створювали з розрахунком на півтора століття життя, і вона повинна витримати навіть 9-бальні землетруси.

Спочатку скульптура мала бути заввишки 108 метрів, але її "урізали" на 6 метрів. Вага всієї скульптури - 500 тонн.

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