У Києві скандальний капелюх, який початково прикрашав головну ялинку країни на Софійській площі, тепер "оселився" біля навчального закладу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, тепер капелюх буде радувати учнів Київської школи економіки.

"Новорічний капелюх, який стояв біля головної ялинки на Софійській площі, змінив прописку і фах – він переїхав до Київської школи економіки і тепер допомагатиме студентам обрати майбутній фах", - йдеться в повідомленні.

В коментарях доволі іронічно сприйняли новину про "переїзд" скандального капелюха.

"Хоч кудись це сміття прибудували. Молодці", "А потім буде нова книга - "Пригоди одного капелюха"?)", "Не розумію, чому всі так до нього відносяться... Досить цікава була ідея, і я б не назвала це сміттям", "У всіх різні смаки. Для одних - геніальна задумка, для інших - жлобське виконання і несмак. Кожному своє", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що капелюх, який початково прикрашав головну ялинку України, згодом встановили в якості арт-об'єкта на Софійській площі в Києві. До інсталяції одразу ж вишикувалася велика черга з бажаючих зробити фото.

Нагадаємо, "Традиції влетіли в копієчку": скільки коштувала Києву заміна капелюха на зірку на головній ялинці країни.