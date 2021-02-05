Одна из главных визитных карточек Киева, "Родина-мать", создавалась таким образом, чтобы выдержать даже 9-бальные землетрясения

Как передает Politeka, историю создания монумента решили напомнить в 44.ua.

"Родина-мать" является самой высокой в Европе монументальной скульптурой (102 метра). Первое название монумента - "Победа", в честь завершения Второй мировой войны.

Скульптура задумывалась как важная часть "Украинского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945" и сводилась под патронатом советского партийного деятеля Владимира Щербицкого. Именно с его легкой руки города советских республик застраивались однотипными зданиями, а улицы и парки пополнялись скульптурами в стиле соцреализма.

За "Родину-мать" в 1974 году взялся скульптор из Днепра Василий Бородай, который изменил первоначальную задумку. Натурщицей для монумента стала Галина Кальченко, дочь партийного деятеля Никифора.

Создавали скульптуру из металла на запорожском заводе, а собирали ее уже на месте, в Киеве, с помощью 100-метрового башенного крана.

Известно, что из-за напряженной работы многие сварщики теряли зрение, однако не отказывались от задания, потому что им очень хорошо платили - по 50 рублей в день, что тогда считалось неплохим заработком.

Скульптуру создавали с расчетом на полтора века жизни, и она должна выдержать даже 9-балльные землетрясения.

Изначально скульптура должна была быть высотой 108 метров, но ее "урезали" на 6 метров. Вес всей скульптуры - 500 тонн.

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