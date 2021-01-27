У Києві влаштували виставку робіт українських фотографів прямо у підземному переході
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ LIVE".
Так, підземний перехід на Хрещатику біля Центрального універмагу почали використовувати як арт-простір. Його назвали "Мистецький перехід".
Відомо, що зараз тут виставляють роботи українських фотографів.
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Організатори розповіли, що "Мистецький перехід" - це новий арт-простір, де вже відкрилась перша виставка з понад 40 знімками від професійних фотографів.
Організатори виставки з творчого об’єднання "Розвиток фотографа" вирішили зробити максимально широку і позитивну тему для старту виставкового проєкту. Ключовими словами тут стали "Україна" та "любов".
Автори проєкту відзначають, що той факт, що виставка розміщена у центрі міста, де буває багато іноземців, означає, що послання, яке вони закладають у сенс експозиції, буде почуте.
Відомо також, що надалі тут плануються і інші виставки, але за умови, якщо не траплятимуться випадки вандалізму. Тим не менше, перехід облаштований камерами спостереження і перебуває під наглядом служби безпеки ЦУМу. Перша виставка має тривати до 14 лютого.
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