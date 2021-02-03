У Києві з'явиться величезна скульптура з переробленого пластика у вигляді кита

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку проєкту в соцмережі.

Так, в українській столиці хочуть встановити величезну скульптуру з переробленого пластику. Планується, що скульптура буде змінювати підсвічування в залежності від якості повітря і інших чинників.

При цьому самі кияни також можуть взяти участь в її створенні.

У мережі з'явилось відео, на якому автори за допомогою графіки показали, як виглядатиме київський пластиковий кит. Система інтерактивного освітлення дозволить киту змінювати колір підсвічування. Зокрема, на колір впливатимуть такі фактори як якість повітря в місті, фаза місяця, якість опадів, пора року і календарна дата.

Збирати скульптури будуть з панелей, створених за допомогою технології переробки використаного пластика. Таким чином, київське сміття перетворять в оригінальний арт-об'єкт. Кит стане найбільшою в Україні скульптурою, створеної з перероблених матеріалів.

На відео, створеному для презентації преєкту, кит немов висить у повітрі, але остаточне місце його розташування ще не визначили. У коментарях автори повідомляють, що планують розмістити його в центрі столиці.

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