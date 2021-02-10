Київські комнальники знайшли спосіб, як уникати роботи під час снігопадів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як сныгоприбиральну машину заблокували, щоб вона буксувала на місці. Таким чином "з'їдається" паливо, а їздити по місту і прибирати сніг при цьому - не треба.
"Ось так у нас намотують кілометраж. Як у нас чистять сніг. Нормально, так? І так вже хвиилн 20", - коментує автор відео.
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"Як трохи почистити сніг, а палива списати так, начебто всю ніч працював? Відповідь на відео", - написали в коментарі до "лайфхаку" столичних комунальників.
У коментарях кияни припустили, що комунальник міг робити це не з метою списати паливо, а задля прогріву. Також спостережливі жителі столиці наголосили, що даний трактор наврядчи належить "Київавтодору".
"Ну, по-перше, це не "Київавтодор", у них немає тракторів JCB. Плюс у автодора на всій техніці є жовті мигалки. По-друге, чому автор відео не вказав хоча б, де це сталося? Я вже мовчу про номер трактора... Це може бути трактор будь-якої приватної компанії, яка "чистить" свою територію", - зазначають у коментарях.
Нагадаємо, стихія лютує в Києві: відомо, як працюватимуть школи і дитсадки в негоду, "у зв'язку зі снігопадами...".
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.