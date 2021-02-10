Киевские комнальники нашли способ, как избегать работы во время снегопадов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как снегоуборочную машину заблокировали, чтобы она буксовала на месте. Таким образом "съедается" топливо, а ездить по городу и убирать снег при этом - не надо.

"Вот так у нас наматывают километраж. Как у нас чистят снег. Нормально, да? И так уже минут 20", - комментирует автор видео.

"Как немного почистить снег, а топлива списать так, будто всю ночь работал? Ответ на видео", - написали в комментарии к "лайфхаку" столичных коммунальщиков.

В комментариях киевляне предположили, что коммунальщик мог делать это не с целью списать топливо, а ради прогрева. Также наблюдательные жители столицы отметили, что данный трактор вряд ли принадлежит "Киевавтодору".

"Ну, во-первых, это не" Киевавтодор", у них нет тракторов JCB. Плюс у автодора на всей технике есть желтые мигалки. Во-вторых, почему автор видео не указал хотя бы, где это произошло? Я уже молчу о номере трактора... Это может быть трактор любой частной компании, которая "чистит" свою территорию", - отмечают в комментариях.

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