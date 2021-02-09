У Києві утворилися великі затори через погіршення погодних умов, адже випало багато снігу

У зв'язку з погіршенням погодних умов в столиці просять при можливості залишати дітей вдома і не відправляти їх в школи і дитсадки. Робота шкіл в непогоду може змінюватися.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський, повідомляється на сайті КМДА.

сніг, снігопад, хуртовина

Він зазначив, що всі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома.

Популярні новини зараз

У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."

Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"

Зірки "Дизель Шоу" Гашенко і Бережок приголомшили дивною поведінкою в офісі, відео: "Тепер ви знаєте…"

"Майстер Шеф. Професіонали 3" стартував, як склалися долі зірок попередніх сезонів: "Теплі відносини припинилися..."

Ударом обернувся для внучки Ющенка виступ на шоу "Голос країни": "Талановита, але…"
Показати ще

Мондрієвський також підкреслив, що педагоги орієнтовані на те, щоб якомога ефективніше організувати навчальний процес і проінформувати батьків. А також радить жителям столиці в цей час не користуватися своїми автомобілями і не залишати їх на узбіччях, щоб снігоприбиральна техніка могла безперешкодно очистити дороги.

школа, діти, учні

Також раніше повідомлялося, що весняні шкільні канікули в 2021 році в Україні будуть відрізнятися від попередніх.

Так, у перший місяць весни школярам подарують один додатковий вихідний день – неробочим буде понеділок, 8 березня, - Міжнародний жіночий день, який має статус державного свята.

Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.