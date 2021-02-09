У Києві утворилися великі затори через погіршення погодних умов, адже випало багато снігу

У зв'язку з погіршенням погодних умов в столиці просять при можливості залишати дітей вдома і не відправляти їх в школи і дитсадки. Робота шкіл в непогоду може змінюватися.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський, повідомляється на сайті КМДА.

Він зазначив, що всі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Однак у зв'язку з сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують по можливості залишати дітей вдома.

Мондрієвський також підкреслив, що педагоги орієнтовані на те, щоб якомога ефективніше організувати навчальний процес і проінформувати батьків. А також радить жителям столиці в цей час не користуватися своїми автомобілями і не залишати їх на узбіччях, щоб снігоприбиральна техніка могла безперешкодно очистити дороги.

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