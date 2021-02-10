Вранці на станції метро "Вокзальна" в Києві колапс

Klymenko Time в телеграм опублікував кадри того, що відбувається

"Де зазвичай і так-то багато людей через пасажирів, які прибули до столиці . А зараз, через сніговий транспортний колапс - ще більше. На ряді інших станцій у місті, до речі, ситуація не краща. Яка там соціальна дистанція", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

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