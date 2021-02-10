Вранці на станції метро "Вокзальна" в Києві колапс
Klymenko Time в телеграм опублікував кадри того, що відбувається
"Де зазвичай і так-то багато людей через пасажирів, які прибули до столиці . А зараз, через сніговий транспортний колапс - ще більше. На ряді інших станцій у місті, до речі, ситуація не краща. Яка там соціальна дистанція", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
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На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
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