В Киеве на фоне активного распространения коронавируса не отступают и другие болезни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение недели в Киеве почти 11 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ.

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ", - сообщил Кличко.

Он отметил, что из указанного количества больных - более 7,8 тысяч взрослых и почти 3 тысячи детей. При этом половина больных детей – школьного возраста.

Также мэр столицы отметил, что в медицинские учреждения госпитализировали 448 пациентов, из них 24 - дети.

"Еще раз призываю всех беречься. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 января, в Украине обнаружили 4383 больных на коронавирус (днем ранее эта цифра составляла 3939).

При этом больше всего новых случаев COVID-19 было подтверждено в Киеве - 606. В пятерку областей с наибольшим суточным приростом больных также вошли Запорожская область (423), Харьковская (335), Киевская (226) и Одесская (223) области.

Напомним, Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.

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