Утром на станции метро "Вокзальная" в Киеве коллапс
Klymenko Time в телеграм опубликовал кадры происходящегою
"Где обычно и так-то много людей из-за прибывающих в столицу пассажиров. А сейчас, из-за снежного транспортного коллапса - еще больше. На ряде других станций в городе, кстати, ситуация не лучше. Какая там социальная дистанция", - говорится в сообщении.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Звезда "1+1" Таран показала себя без грима, удивив внешностью в обычной жизни: "Ой, смешная!"
В Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."
56-летняя Маша Распутина в мини-бикини покуражилась, засветив лишнее: "Пугачева в подметки не годится"
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.