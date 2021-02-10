Утром на станции метро "Вокзальная" в Киеве коллапс

Klymenko Time в телеграм опубликовал кадры происходящегою

"Где обычно и так-то много людей из-за прибывающих в столицу пассажиров. А сейчас, из-за снежного транспортного коллапса - еще больше. На ряде других станций в городе, кстати, ситуация не лучше. Какая там социальная дистанция", - говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.