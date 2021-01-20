В Киеве ограбили отделение "Швидко грошей"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что ограбление произошло в отделении, которое находится рядом со станцией метро "Святошин". Неизвестный вынес из "Швидко грошей" более 26 тысяч гривен.

Известно также о приметах грабителя - он был низкого роста, косоглазый, а украденные средства положил в пакет "Ева".

"Только что на проспекте Победы, 100А, вблизи со станцией метро Святошин произошло ограбление. Неизвестный зашел в учреждения "Швидко гроші" и забрал 26800,90 грн. По информации работников финансового учреждения нападающий низкого роста, среднего телосложения, глаза светлые, косые, в темной шапке, с пакетом "Ева", в который и положил средства. Сейчас правоохранители проводят первоочередные розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали группу иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру киевлянина.

Так, в доме киевлянина сработала сигнализация. Воры закрылись в квартире и на требования полиции не реагировали. В ходе оперативно проведенной спецоперации при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали двух иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.