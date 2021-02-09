В Киеве на ходу загорелся трамвай, пришлось вызывать пожарных

ЧП произошло в столице около 13 часов на улице Кирилловской, 57, в Подольском районе. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев.

Сообщалось, что огонь разгорелся в снегоуборочном трамвае, поэтому пассажиров внутри не было. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась крыша транспорта. Дым заполнил кабину трамвая.

Пожарным пришлось по лестнице забираться на крышу транспортного средства для того, чтобы ликвидировать возгорание. Всего площадь пожара составила 2 кв. м.

Как рассказали спасатели, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания все еще выясняется.

Отметим, что похожий случай недавно произошел во Львове. Накануне вечером там вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом. Это произошло в центре города.

Очевидцы рассказали, что пассажиры и водитель успели покинуть трамвай, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей, как утверждают свидетели, люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно. Пожарные же смогли ликвидировать пожар за считанные минуты.

Во Львовэлектротрансе рассказали, что возгорание произошло в кабине водителя, огонь охватил высоковольтный щит. Служебное расследование уже началось, эксперты выясняют причину возгорания

Напомним, детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют с задымленного здания: первые кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, трамвай с пассажирами вспыхнул в центре Львова, люди тушили огонь снегом: кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.