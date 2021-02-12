Під Києвом сталася пожежа, в результаті якої довелось евакуювати десятки людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, у п'ятницю, 12 лютого, стало відомо про пожежу у Броварах, у будинку на вулиці Гагаріна.
На місце одразу ж виїхали пожежники, які з'ясували, що відбулось загорання сміття на сходах між 8-м та 7-м поверхами багатоквартирного 9-поверхового будинку. На 8-му та 9-му поверхах спостерігалось сильне задимлення.
Ланкою газодимозахисної служби з будинку було евакуйовано 24 особи, врятовано — шістьох, троє з яких - діти.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка "Голосу країни" зізналася, що у неї було з Монатіком на "Х-факторі": "Ми з перших днів стали..."
Незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні…»
У Харкові під мостом знайшли тіло 15-річного школяра: поліція назвала причину загибелі
Дан Балан знайшов своє місце поруч з Тіною Кароль, мрії починають збуватися: "Весільний портрет"
Пожежу локалізовано о 10:52, а ліквідовано - об 11:02.
За даними рятувальників, на пожежі працювало 3 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.
Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.
Раніше ми писали, що в Києві загорівся продуктовий ринок. Сильна пожежа сталася в Святошинському районі. Загорівся торговий павільйон, пожежа з якого поширилася на цілих шість прилеглих павільйонів. Загальна площа пожежі склала 300 кв. м. Рятувальники витратили годину, щоб впоратися з вогнем.
Нагадаємо, під Києвом пожежа забрала життя мами і дочки, фото: "встигла вивести на вулицю дитину, але...".
Раніше Politeka повідомляла, що дитячий садок загорівся в Києві, малюків евакуюють із задимленої будівлі: перші кадри з місця НП.
Також Politeka писала, що центр Києва в диму, потужна пожежа охопила історичну будівлю: кадри з місця події.