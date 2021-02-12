Під Києвом сталася пожежа, в результаті якої довелось евакуювати десятки людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у п'ятницю, 12 лютого, стало відомо про пожежу у Броварах, у будинку на вулиці Гагаріна.

На місце одразу ж виїхали пожежники, які з'ясували, що відбулось загорання сміття на сходах між 8-м та 7-м поверхами багатоквартирного 9-поверхового будинку. На 8-му та 9-му поверхах спостерігалось сильне задимлення.

Ланкою газодимозахисної служби з будинку було евакуйовано 24 особи, врятовано — шістьох, троє з яких - діти.

Пожежу локалізовано о 10:52, а ліквідовано - об 11:02.

За даними рятувальників, на пожежі працювало 3 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.

Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

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