Відразу кілька трагедій під Києвом

Під Києвом сталося декілька пожеж з жертвами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у вівторок, 9 лютого, в селі Кожухівка на вулиці Садовій загорівся приватний будинок.

На місці пожежники виявили тіло господаря будинку 1950 року народження.

На наступний день, 10 лютого, стало відомо про загорання в житловому будинку в селі Ходосівка на вулиці Шевченка.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі загинуло дві жінки 1954 та 1986 років народження.

Сусіди розповіли, що молодша з жінок встигла вивести 9-ти річну дитину з будинку на вулицю і повернулася, щоб забрати маму-інваліда, але на жаль, загинула у вогні.

Ще одна пожежа сталася у Білій Церкві на вулиці Остапа Вишні.

Під час розвідки рятувальники виявили власницю житлового будинку 1949 року народження з травмою ноги, надали жінці першу медичну допомогу та передали її медичним працівникам.

В ДСНС закликають громадян дотримуватись пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, що використовуються у побуті.

"Не залишайте без нагляду затоплену піч чи плиту. Не залишайте малих дітей біля затопленої печі без нагляду дорослих", - звертаються рятувальники до громадян.

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