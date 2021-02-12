Спасли шесть человек

Под Киевом произошел пожар, в результате которого пришлось эвакуировать десятки человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в пятницу, 12 февраля, стало известно о пожаре в Броварах, в доме на улице Гагарина.

На место сразу же выехали пожарные, которые выяснили, что произошло возгорание мусора на лестнице между 8-м и 7-м этажами многоквартирного 9-этажного дома. На 8-м и 9-м этажах наблюдалось сильное задымление.

Звеном газодымозащитной службы из дома были эвакуированы 24 человека, спасены — шесть, трое из которых - дети.

Пожар локализован в 10:52, а ликвидирован - в 11:02.

По данным спасателей, на пожаре работало 3 единицы техники и 20 человек личного состава.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Киеве загорелся продуктовый рынок. Сильный пожар произошел в Святошинском районе. Загорелся торговый павильон, пожар из которого распространился на целых шесть близлежащих павильонов. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Спасатели потратили час, чтобы справиться с огнем.

Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".

Раньше Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.