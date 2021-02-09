Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГСЧС Украины.
"9 февраля, в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на вул. Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве загорелся продуктовый рынок. Сильный пожар произошел в Святошинском районе.
Загорелся торговый павильон, пожар с которого распространился на целых шесть близлежащих павильонов. Спасатели потратили час, чтобы справиться с огнем. Несмотря на масштабы происшествия, жертв и пострадавших не было.
Напомним, что в Харькове во время пожара обнаружили тело мужчины, жуткие кадры.
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Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в торговом центре: первые подробности и кадры ЧП в Черновцах.