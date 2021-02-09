В Киеве произошел пожар в детском саду

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГСЧС Украины.

"9 февраля, в 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на вул. Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.
Спасателям удалось выяснить, что очаг возгорания был в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада. К счастью, работникам детсада самостоятельно удалось ликвидировать огонь, но из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать детей из здания.

"Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение. На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных в результате ЧП нет.

Ранее мы писали, что в Киеве загорелся продуктовый рынок. Сильный пожар произошел в Святошинском районе.

Загорелся торговый павильон, пожар с которого распространился на целых шесть близлежащих павильонов. Спасатели потратили час, чтобы справиться с огнем. Несмотря на масштабы происшествия, жертв и пострадавших не было.

Напомним, что в Харькове во время пожара обнаружили тело мужчины, жуткие кадры.

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