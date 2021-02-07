В центре Киева вспыхнул мощный пожар
Как передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал KIEVMAP и пользователей сети, в центре столицы вспыхнул пожар, из-за которого дымом окутало половину района. На видео, которые опубликовали очевидцы, видно, что из здания валят огромные клубы густого дыма.
Сообщается, что возгорание произошло возле бизнес-центра "Леонардо" по улице Ивана Франко. В этом районе находятся исторические здания.
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На данный момент точно неизвестно, в каком именно заведении вспыхнул пожар, но на месте происшествия уже работают соответствующие службы. При этом, пожар усиливается, а дым застилает близлежащие улицы.
По предварительной информации, возгорание произошло в кафе "Бистро".
Ранее мы писали, что в Киеве загорелся продуктовый рынок. Сильный пожар произошел в Святошинском районе. Загорелся торговый павильон, пожар с которого распространился на целых шесть близлежащих павильонов. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Спасатели потратили час, чтобы справиться с огнем. Несмотря на масштабы происшествия, жертв и пострадавших не было.
Напомним, что в Харькове во время пожара обнаружили тело мужчины, жуткие кадры.
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