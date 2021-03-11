У Києві зникла безвісти 15-річна дівчинка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці розшукують дівчинку-підлітка, яка пішла з дому в неділю, 7 березня, та зникла.
"Увага! Розшукується дитина! Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Ющенко Катерина Олександрівна, 2006 р. н., яка 07.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про прикмети дівчинки. На вигляд їй 15-16 років, зріст 164 см, худорлявої тілобудови. Волосся у дівчинки кучеряве довжиною до плечей, каштанового кольору, очі блакитного кольору.
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Тих, хто має якусь інформацію про дитину, просять дзвонити в поліцію.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому. Так, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки. Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Згодом громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.
Також Politeka писала, у Києві пограбували кредитний кіоск, є постраждалі.