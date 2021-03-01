В Киевской области разыскивают пропавшего без вести ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в селе под Киевом сообщают об исчезновении несовершеннолетней, которая находилась в реабилитационном центре.
"Внимание! Разыскивается ребенок! С. Святопетровское, Белогородская ОТГ, Бучанский район, Киевская область. Отделом полиции №1 Бучанского районного управления полиции ГУНП в Киевской области разыскивается несовершеннолетняя Илона Тетеря, 17 лет, которая около 19.00 28.02.2021 оставила центр социально-психологической реабилитации детей "Отчий дом", в с. Святопетрівське, и сейчас ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
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Также известно о приметах девушки. На вид ей 16-17 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы длинные, прямые, крашенные в темный цвет.
На девушке была куртка темного цвета, спортивные темные брюки с красными полосами и черные кроссовки.
"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки звонить по телефону спецлинии полиции "102", - обращаются к киевлянам.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".
Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.