В Киеве пропала без вести 15-летняя девочка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают девочку-подростка, которая ушла из дома в воскресенье, 7 марта, и исчезла.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Днепровским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Ющенко Екатерина Александровна, 2006 г. р., которая 07.03.2021 ушла с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Также сообщается о приметах девочки. На вид ей 15-16 лет, рост 164 см, худощавого телосложения. Волосы у девочки вьющиеся длиной до плечей, каштанового цвета, глаза голубого цвета.

Тех, кто имеет какую-то информацию о ребенке, просят звонить в полицию.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой. Так, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки. Патрульные пообщались с 72-летней гражданкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Впоследствии гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.