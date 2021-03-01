В Киеве устроили торговлю фейковыми справками об отсутствии коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным правоохранителей, стоимость поддельной справки составляла 550 грн.
Злоумышленники подыскивали клиентов через объявления в интернете. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.
В полицию обратилось руководство этого самого медцентра и сообщили, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки.
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Полицейские установили, что нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в соцсетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после перевода 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.
Нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель – 48-летний киевлянин. Во время обысков у фигурантов изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.
За такой "бизнес" фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы.
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