В Киеве два человека ограбили киоск по предоставлению кредитов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, правоохранители рассказали, что злоумышленники применили к кассиру газовый баллончик, угрожали ножом и забрали из кассы 20,5 тысяч гривен.
Ограбление произошло в киоске по предоставлению финансовых услуг, находящемся на проспекте Победы. Двое мужчин избили кассира и забрали из сейфа деньги.
Правоохранители допросили потерпевшего и пообщались со свидетелями происшествия.
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"Мы установили, что один из мужчин зашел в киоск по предоставлению кредитов, а другой закрыл на нем ролеты входных дверей и окон и остался на улице. В середине помещения злоумышленник распылил в лицо кассира слезоточивый газ, после чего несколько раз ударил потерпевшего кулаком в разные участки тела. Далее, угрожая ножом, заставил работника заведения открыть сейф, откуда забрал 20 500 тысяч гривен", - сообщили в полиции.
Злоумышленников удалось задержать на центральном железнодорожном вокзале столицы. Ими оказались ранее не судимые 31-летний и 19-летний уроженцы Донецкой и Винницкой областей. У подозреваемых изъяли два ножа и газовый баллончик, которые направили для проведения экспертиз.
За содеянное мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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