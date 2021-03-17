У Києві розшукують зниклу безвісти 29-річну жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці просять про допомогу у пошуках жінки, яка 9 березня вийшла з дому і зникла.

Відомо, що у жінки є особлива прикмета - вона може кульгати на одну ногу. Також відомо, що востаннє її бачили, коли вона йшла у бік метро.

"Увага! Розшук! Просимо допомогти у пошуку Місюкевич Вікторії, 29 років. Вийшла з дому 09.03.2021, пішла у бік станції метро Героїв Дніпра та досі не повернулася. Прикмети: 165 см зросту, худорлявої тілобудови, пряме коротке волосся. Одягнена: різнокольорова куртка з капюшоном, темні штани. Може кульгати на ліву ногу. При наявності інформації, будь ласка, повідомте за номером 0687770112 або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому. Так, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки. Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Згодом громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.

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