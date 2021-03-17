В Киеве разыскивают пропавшую без вести 29-летнюю женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице просят о помощи в поисках женщины, которая 9 марта вышла из дома и исчезла.

Известно, что у женщины есть особая примета - она может хромать на одну ногу. Также известно, что в последний раз ее видели, когда она шла в сторону метро.

"Внимание! Розыск! Просим помочь в поиске Мисюкевич Виктории, 29 лет. Вышла из дома 09.03.2021, пошла в сторону станции метро Героев Днепра и до сих пор не вернулась. Приметы: 165 см роста, худощавого телосложения, прямые короткие волосы. Одета: разноцветная куртка с капюшоном, темные брюки. Может хромать на левую ногу. При наличии информации, пожалуйста, сообщите по номеру 0687770112 или 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пенсионного возраста заблудилась и не могла добраться домой. Так, 21 января, на службу 102 поступило сообщение от прохожего об обнаружении потерянной гражданки. Патрульные пообщались с 72-летней гражданкой и узнали, что она приехала в столицу из Львовской области - в гости к своей дочери. Впоследствии гражданку вернули к родным, которые даже не подозревали, что с их матерью случилась такая неприятность.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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