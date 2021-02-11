В Києві медики розповіли, скільки людей з обмороженнями потрапили до лікарень за три дні негоди
Про це повідомили в КПГ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".
Дані наведені з 8 по 10 лютого% в лікарні були госпіталізовані 13 осіб з переохолодженням, ще десять - з відмороженням кінцівок.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
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На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
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