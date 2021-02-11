Стало известно, где в Киевской области будут вакцинировать людей

В Киевской области будут работать 23 мобильные бригады. Второй и последующие этапы вакцинации будут проводить во временных стационарных пунктах.

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Василий Володин, сообщается на сайте КОГА.

Пункты для проведения прививок будут расположены на базе центров медико-санитарной помощи, всего в области их будет действовать 247.

По словам Володина, на первом этапе согласие на получение прививок против коронавируса уже предоставили 5 725 человек, на втором — 19 434 человека.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.