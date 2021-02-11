Стало известно, где в Киевской области будут вакцинировать людей
В Киевской области будут работать 23 мобильные бригады. Второй и последующие этапы вакцинации будут проводить во временных стационарных пунктах.
Об этом заявил председатель облгосадминистрации Василий Володин, сообщается на сайте КОГА.
Пункты для проведения прививок будут расположены на базе центров медико-санитарной помощи, всего в области их будет действовать 247.
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По словам Володина, на первом этапе согласие на получение прививок против коронавируса уже предоставили 5 725 человек, на втором — 19 434 человека.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмыгаль экстренно созывает Кабмин.
Как сообщала Politeka, помимо вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.