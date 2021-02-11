Метро Киева может ограничивать вход на станции

В столичной подземке при этом добавляют, что ограничение входа не означает закрытия станции, передает vechirniy.kyiv.

Такие меры связаны с необходимостью соблюдать карантинные меры, Киевлян просят учесть это во время поездок в метро.

метро

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

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На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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