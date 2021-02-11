В Киеве медики рассказали, сколько людей с обморожениями попали в больницы за три дня непогоды
Об этом сообщили в КПГ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".
Данные приведены с 8 по 10 февраля% в больницы были госпитализированы 13 человек с переохлаждением, еще десять - с отморожением конечностей.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
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На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.
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