В Киеве медики рассказали, сколько людей с обморожениями попали в больницы за три дня непогоды

Об этом сообщили в КПГ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Данные приведены с 8 по 10 февраля% в больницы были госпитализированы 13 человек с переохлаждением, еще десять - с отморожением конечностей.

коронавирус, больница, скорая помощь

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

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На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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